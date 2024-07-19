Фармаколог заявил, что лекарства от смертельных болезней будут доступны только богачам

Токсиколог и фармаколог Александр Эдигер заявил, что, когда ученые изобретут лекарства от неизлечимых сегодня болезней, они будут стоить астрономических денег. Большая часть населения Земли будет от них полностью отрезана.

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Специалист объяснил это тем, что на их разработку будут потрачены огромные деньги и долгие годы исследований. И когда они все же будут созданы, фармакологические корпорации захотят не только отбить все свои инвестиции, но и заработать на этом. Таким мнением Эдигер поделился с порталом ОСН.

Он отметил, что недавно разработанная американской компанией вакцина от ВИЧ продается по 21 000 долларов за дозу, которых требуется по две ежегодно. И не стоит ждать, что это станет массовым продуктом.

Кроме того, российский вирусолог заявил, что СПИД адаптируется к вакцине за пару лет и она утратит свою эффективность даже как простое средство профилактики заболевания. О том, что такой препарат создан и он прошел клинические испытания, американская фармкомпания Gilead Sciences объявила 17 июля.