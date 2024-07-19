Фармаколог заявил, что лекарства от смертельных болезней будут доступны только богачам
Токсиколог и фармаколог Александр Эдигер заявил, что, когда ученые изобретут лекарства от неизлечимых сегодня болезней, они будут стоить астрономических денег. Большая часть населения Земли будет от них полностью отрезана.
Специалист объяснил это тем, что на их разработку будут потрачены огромные деньги и долгие годы исследований. И когда они все же будут созданы, фармакологические корпорации захотят не только отбить все свои инвестиции, но и заработать на этом. Таким мнением Эдигер поделился с порталом ОСН.
Он отметил, что недавно разработанная американской компанией вакцина от ВИЧ продается по 21 000 долларов за дозу, которых требуется по две ежегодно. И не стоит ждать, что это станет массовым продуктом.
Кроме того, российский вирусолог заявил, что СПИД адаптируется к вакцине за пару лет и она утратит свою эффективность даже как простое средство профилактики заболевания. О том, что такой препарат создан и он прошел клинические испытания, американская фармкомпания Gilead Sciences объявила 17 июля.