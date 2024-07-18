Психолог озвучил необычный способ распознать деменцию на ранней стадии

Во время развития всех видов деменции человек забывает про действия, которые раньше совершал автоматически, например, как пользоваться банковской картой или когда и как оплачивать кредит, рассказал клинический психолог высшей квалификации Алексей Мелехин.

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Как пишет aif.ru, эксперт назвал необычный способ распознать развитие слабоумия на ранней стадии.

Мелехин назвал плохую кредитную историю одним из признаков нарушения умственных способностей человека. Он уточнил, что, чтобы говорить о развитии деменции, у человека должны быть и другие ее признаки: он может забывать брать банковскую карту с собой, не помнить, как ей пользоваться и где находится нужный банк.

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