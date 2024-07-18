Онколог объяснил зависимость возникновения рака от образа жизни

Здоровый образ жизни помогает предотвратить рак, рассказал KP.RU врач-онколог Дмитрий Олькин. По его словам, благодаря ЗОЖ организм лучше справляется с «дефектами» при делении клеток.

© РИА Новости

Отказ от курения, правильное питание, физическая активность действительно играют огромную роль в защите от рака. Если быть точнее, эти элементы ЗОЖ предотвращают другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей. Так, сидячий образ жизни и нездоровое питание приводят к ожирению. А оно создает почву для воспалительных процессов, повышающих онкориски, — объяснил врач.



Он отметил, что в человеческом организме постоянно случаются «поломки» во время деления клеток, но шансы того, что иммунная система отследит и уничтожит единичные злокачественные клетки, пока они не стали опухолью, намного выше при здоровом образе жизни.

Существуют виды рака, которые почти не зависят от образа жизни. Так, рак молочной железы обусловлен наследственностью, рак предстательной железы, согласно одной из гипотез, вызывается изменениям уровня тестостерона у пожилых людей, а причины рака поджелудочной до сих пор не изучены, добавил Олькин.

Врач подчеркнул пользу вакцинации от ВПЧ при защите от рака рака шейки матки, полового члена и ротоглотки и посоветовал делать такую прививку не только детям до начала половой жизни, но и взрослым до 47 лет. Правда, в случае последних надо убедиться, что у них нет онкогенных типов этого вируса. Если человек уже заражен, то главной мерой профилактики развития опухолей будет регулярное наблюдение у специалиста.