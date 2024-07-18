В России родились два ребенка без органов и частей тела

В Тюменской области врачи зафиксировали рождение двух детей с аномалиями. У одного отсутствовала кисть, а у другого – почка. Об этом сообщает Ura.ru.

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Информацию о состоянии новорожденных СМИ узнали в департаменте здравоохранения региона. Отмечается, что, начиная с 2023 года, акушеры столкнулись с двумя случаями отсутствия у малышей частей тела или органов. Так, один ребенок появился на свет без кисти. Его мама не состояла на учете по беременности и скрининги не проходила. Роды у нее тоже принимали в домашних условиях, а не в больнице.

Также в 2023 году был рожден малыш с агенезией почки. Известно, что эти аномалии связаны с пороками развития. Иногда органы отсутствуют частично или же полностью.

О том, как чувствуют себя сейчас эти дети, ничего неизвестно.

Ранее жительница Тюмени родила ребенка с неопределенным полом. Это генетическая мутация, при которой внутренние и наружные органы не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу.

Также недавно в Китае родилась девочка с сестрой-близнецом в черепе.