Иммунолог рассказал о рисках заражения инфекциями в Обском море

Врач аллерголог-иммунолог Илья Вершинин рассказал Сиб.фм, чем может грозить купание в Обском море. В ряду опасностей – заражение гепатитов, кишечными инфекциями и паразитами.

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Специалист предупредил, что при купании в Обском море можно заразиться кишечными инфекциями, гепатитом, получить токсическое поражение или поймать паразитов. Выявить загрязнение воды возможно только после взятия специальных проб.

По словам врача, точно определить, какой водоем опасен, а какой нет – нельзя. Определить это могут только специалисты Роспотребнадзора. Но даже если водоём загрязнен, это не обязательно говорит о том, что он поражен паразитами.

В этом сезоне в Новосибирской области официально открыты 13 пляжей для купания.