Стало известно, кому категорически запрещено ставить медицинские банки

Медицинские банки нельзя ставить детям, пожилым, беременным, а также людям с повышенной температурой тела и кожных заболеваниях, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что от процедуры нужно отказаться во время приемов антикоагулянтов.

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Баночная терапия безопасна, но есть и противопоказания. От процедуры нужно отказаться детям, пожилым, беременным, женщинам во время «этих дней», людям, принимающим антикоагулянтов, при обострении хронических заболеваний, а также при кожных заболеваниях и повышенной температуре тела, — заявила Тимощенко.



Собеседница напомнила, что баночная терапия в ряде случаев может спровоцировать гематомы, ожоги, если используются стеклянные банки, а также головокружение и тошноту. Тимощенко добавила, что от процедуры лучше также забыть при нестабильном артериальном давлении.

Ранее ортопед Павел Семиченков рассказал о пользе квадробики, которая помогает развивать мобильность позвоночника. По его словам, также благодаря этому увлечению дети тренируют мышцы, улучшают координацию, выносливость и гибкость.

До этого психолог Юлия Ковалева рассказала, что не нужно паниковать раньше времени, если ребенок увлекается квадробикой или фурри. По ее словам, насторожиться следует, если ребенок становится более замкнутым или, наоборот, чрезмерно активным.