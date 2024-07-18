Подмосковные врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента со множественными аневризмами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

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Как стало известно, в медучреждение поступил мужчина с жалобами на сильную боль и покраснение ноги. Чувствительность была снижена, двигать ногой он не мог. КТ-исследование обнаружило опасное заболевание, которое и вызвало нарушения кровотока в левой ноге. Врачи диагностировали пациенту аневризму брюшной аорты, а также аневризму подвздошных артерий, одна из которых была полностью тромбированной. Подобное заболевание опасно нарушением кровотока. Также повышается риск потери конечности.

Врачи удалили аневризмы брюшной аорты и аневризм подвздошных артерий, выполнили аорто-бедренное протезирование. Операция длилась шесть часов. В итоге кровоток в ноге был полностью восстановлен, передает «Радио 1».

Хирурги НИИ скорой помощи имени Джанелидзе спасли мужчину с шурупом в голове. Саморез находился в веществе головного мозга. Операцию пациенту сделали 20 июня.