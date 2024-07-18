Онколог назвал снижающие риск развития рака виды спорта

Британский онколог Питер Харпер назвал снижающие риск развития рака виды спорта. Его слова приводит Daily Mail.

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Врач заявил, что регулярные упражнения средней и высокой интенсивности продолжительностью до 60 минут в день могут значительно снизить риск развития онкологических заболеваний. К таким упражнениям относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис.

Харпер объяснил, что физическая активность усиливает работу иммунной системы, которая борется с раковыми клетками посредством Т-клеток — белых кровяных телец. При этом он предостерег от занятий спортом без перерыва, так как это ослабляет иммунную систему.

Ранее фитнес-тренер Елена Беляева назвала заболевания, при которых рекомендуется воздержаться от кардиотренировок. По ее словам, это рак, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний.