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Врач назвал снижающие риск развития рака виды спорта

Британский онколог Питер Харпер назвал снижающие риск развития рака виды спорта. Его слова приводит Daily Mail.

Онколог назвал снижающие риск развития рака виды спорта
© Lenta.ru

Врач заявил, что регулярные упражнения средней и высокой интенсивности продолжительностью до 60 минут в день могут значительно снизить риск развития онкологических заболеваний. К таким упражнениям относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис.

Харпер объяснил, что физическая активность усиливает работу иммунной системы, которая борется с раковыми клетками посредством Т-клеток — белых кровяных телец. При этом он предостерег от занятий спортом без перерыва, так как это ослабляет иммунную систему.

Ранее фитнес-тренер Елена Беляева назвала заболевания, при которых рекомендуется воздержаться от кардиотренировок. По ее словам, это рак, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний.

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