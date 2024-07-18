Припухло и болит, а травмы не было: пять тревожных симптомов, говорящих о заболевании суставов

Боль в суставах иногда возникает даже при отсутствии травм, и такое состояние может быть угрозой не только здоровью, но и жизни. Откладывать визит к доктору не стоит, предупредила главный внештатный ревматолог областного минздрава Юлия Грабовецкая в эфире радио «Комсомольская правда Калининград».

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Спровоцировать заболевание может всё что угодно. Например, к ревматоидному артриту или системной красной волчанке при неудачном стечении обстоятельств приводят сразу несколько причин.

«Это и генетическая предрасположенность, и прямые солнечные лучи, а также приём некоторых лекарств или стрессы», — обратила внимание Грабовецкая.



Какие симптомы должны насторожить

Боль в суставе или позвоночнике беспокоит больше утром, чем вечером; Неприятные ощущения исчезают после небольшой физической нагрузки; Боль нарастает постепенно, а не резко; Отмечается повышение температуры тела; Дискомфорт в суставе длится дольше шести недель.

Если беспокоит нижняя часть спины и боль имеет воспалительный характер, можно подозревать болезнь Бехтерева, отметила доктор.

«Сначала поражаются суставы таза, а потом и позвоночник. В результате позвонки человека срастаются, напоминая бамбуковую палку», — прокомментировала ревматолог.



Как только сустав распух и начал болеть — нужно немедленно обратиться к специалисту. Для начала посетить терапевта. После осмотра и анализов доктор примет решение: будет ли он лечить пациента сам или перенаправит к врачу-ревматологу.

Доктор рассказал, опасно ли для суставов хрустеть пальцами.