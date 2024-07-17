Балашихинские врачи спасли пенсионера с обильным кровотечением из носа

Врачи Балашихинской больницы спасли 77-летнего мужчину, у которого за четыре дня из носа вытекло около 1,5 литра крови. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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Как выяснилось, обильное носовое кровотечение было связано с внезапным подъемом артериального давления, так как мужчина страдает гипертонической болезнью и для ее лечения принимает препараты, разжижающие кровь. Врачи стабилизировали давление и остановили кровотечение с помощью введения марлевого тампона в нос. Для восполнения объема кровопотери пациенту провели переливание крови.

Также пенсионеру сделали разрез на шее и перевязали артерию.