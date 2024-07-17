Не только лишай: чем можно заразиться на пляже

На пляже хочется расслабиться и ни о чем не думать, хотя позаботиться есть о чем. Терапевт Никита Звездный рассказал нам о самых частых инфекциях после лишая, которые можно привезти с собой с морского побережья.

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Церкариоз

Эту неприятную «болячку» можно подцепить и в наших краях, особенно если вы любите речной берег или же рискуете плавать в стоячей воде. Церкариоз — заболевания, спровоцированное личинками плоских червей. Никита:

«Переносчиками паразитов являются утки, лебеди и гуси». К счастью, личинки не приживаются на человеческой коже, однако несколько недель вам придется почесаться — они будут пытаться пробраться под кожу».



Микоз

Грибковые инфекции — одна из главных проблем отдыхающих. Подцепить грибок можно где угодно в общественной части пляжа. Споры грибка дожидаются вас и в песке, и в гальке. Ярким симптомом микоза считается зуд, трещины и покраснение кожи. Самостоятельно справиться с грибком трудно, необходимо сдать посев, по результату которого подолог назначит лечение.

Лептоспироз

Бактериальная инфекция, которую часто привозят из отпуска. Наш эксперт предупреждает, что вирус проникает в человеческий организм через трещинки на коже. После заражения можно почувствовать сильную головную боль, начинается кашель, повышается температура. Если запустить болезнь, происходит повреждение внутренних органов.

Виброн

Довольно опасное заболевание, по словам нашего эксперта. Возбудители болезни те же, что и холеры. Виброн встречается в любой воде. Тяжесть протекания зависит от вашего иммунитета. Распознать заболевание самостоятельно трудно, но при появлении рвоты и диареи необходимо не затягивать с посещением врача.