Меланома предотвратима в 92,2% случаев: шесть простых способов избежать рака

Здоровый образ жизни предотвращает развитие онкологических заболеваний в 90% случаев, заявил эксперт по доказательной медицине, член Европейского общества онкологов (ESMO) Дмитрий Олькин в беседе с KP.RU. Таким образом он прокомментировал исследование Американского онкологического общества, которое выяснило, что шесть распространенных видов рака можно предотвратить, если вовремя принять меры. Так, рака шейки матки можно избежать в 100% случаев, если пройти вакцинацию против вируса папилломы человека.

© unsplash

При этом меланома предотвратима в 92,2% случаев, если человек защищает кожу от УФ-лучей. Рака легкого и бронхов можно избежать, если отказаться от курения, а рака печени — если вакцинироваться от гепатита В и С. При этом от рака желудка защитит своевременное лечение от бактерии Helicobacter pylori. Колоректальный рак не грозит людям, которые избегают переработанного мяса, не злоупотребляют его красными видами и едят много овощей. От этого вида опухолей также защищает подвижный образ жизни.

"Если быть точнее, эти элементы ЗОЖ предотвращают другие заболевания, которые провоцируют развитие опухолей. Так, сидячий образ жизни и нездоровое питание приводят к ожирению. А оно создает почву для воспалительных процессов, повышающих онкориски", — добавил Олькин.



Ранее онкологи Джо О’Салливан и Шиван Сивакумар заявили, что на сегодняшний день главным и наиболее известным фактором риска развития рака является курение, однако число курильщиков постепенно снижается, а людей с лишним весом становится больше. По их словам, при ожирении возрастают шансы развития не только рака печени, но и рака предстательной железы.