Врач Мясников: грипп и ангина не требуют лечения

Врач и телеведущий Александр Мясников написал у себя в Telegram-канале, что есть болезни, которые не стоит лечить, а проще дождаться, когда они сами пройдут.

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В частности, он отметил, что синдром Жильбера, который диагностируют у 14% россиян, относится к доброкачественной наследственной патологии, которая не требует врачебного вмешательства. В большинстве случаев синдром протекает бессимптомно.

Также он отметил, что грипп, ковид, вирусные гаймориты, ангины и бронхиты, а также головокружения вылечивать не нужно. Лекарства, которые принимаются в их случаях, снимают осложнения и устраняют симптомы, но не избавляют от самой болезни.

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