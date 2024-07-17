Йодные сетки не помогут: три способа уменьшить синяк

Чем тяжелее травма, тем больше и темнее синяк. Заживает такое повреждение кожи в среднем за 10 дней. Как ускорить этот процесс и уменьшить размер гематомы, «Клопс» рассказал травматолог Амир Муракаев.

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Синяк — это скопление застывшей крови. В результате удара или других механических воздействий происходит разрыв мелких кровеносных сосудов, именно от этого появляется характерный цвет кожи.

«Лёгкие синяки возникают на следующий день после ушиба: средней тяжести — через 3-5 часов, тяжёлые могут появиться уже через час», — прокомментировал специалист.



Как бороться с синяком

В первые три дня нужно прикладывать холод.

Использовать препараты местного применения на основе гепарина.

Поддерживать физический покой.

«Нельзя делать йодные сетки, греть компрессами, прикладывать препараты на основе спирта, а также лопухи и капусту. Такие средства только усилят кровообращение и увеличат размер синяка!» — предупредил травматолог.



Гематома имеет свой жизненный цикл, ориентируясь на него, судмедэксперты и устанавливают сроки полученных травм.

«Примерно через три-четыре часа после удара кровь сворачивается: синяк темнеет и становится чёрно-фиолетовым. Спустя 10 дней место ушиба меняет цвет», — отметил доктор.



Гемоглобин, который содержится в свернувшейся крови, распадается, и гематома начинает зеленеть, затем желтеть, а потом бледнеть.

«Примерное время заживления синяка составляет от полутора до двух недель», — подытожил врач.



Доктор рассказал, какими средствами нужно обрабатывать раны, чтобы они быстро затянулись.