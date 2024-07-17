Йодные сетки не помогут: три способа уменьшить синяк
Чем тяжелее травма, тем больше и темнее синяк. Заживает такое повреждение кожи в среднем за 10 дней. Как ускорить этот процесс и уменьшить размер гематомы, «Клопс» рассказал травматолог Амир Муракаев.
Синяк — это скопление застывшей крови. В результате удара или других механических воздействий происходит разрыв мелких кровеносных сосудов, именно от этого появляется характерный цвет кожи.
«Лёгкие синяки возникают на следующий день после ушиба: средней тяжести — через 3-5 часов, тяжёлые могут появиться уже через час», — прокомментировал специалист.
Как бороться с синяком
В первые три дня нужно прикладывать холод.
Использовать препараты местного применения на основе гепарина.
Поддерживать физический покой.
«Нельзя делать йодные сетки, греть компрессами, прикладывать препараты на основе спирта, а также лопухи и капусту. Такие средства только усилят кровообращение и увеличат размер синяка!» — предупредил травматолог.
Гематома имеет свой жизненный цикл, ориентируясь на него, судмедэксперты и устанавливают сроки полученных травм.
«Примерно через три-четыре часа после удара кровь сворачивается: синяк темнеет и становится чёрно-фиолетовым. Спустя 10 дней место ушиба меняет цвет», — отметил доктор.
Гемоглобин, который содержится в свернувшейся крови, распадается, и гематома начинает зеленеть, затем желтеть, а потом бледнеть.
«Примерное время заживления синяка составляет от полутора до двух недель», — подытожил врач.
Доктор рассказал, какими средствами нужно обрабатывать раны, чтобы они быстро затянулись.