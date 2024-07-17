Специалист назвал семь признаков, указывающих на закупоренные сосуды

Артерии человека со временем могут забиваться атеросклеротическими бляшками, которые впоследствии могут привести к инсульту или инфаркту, заявила специалист по натуропатии Юлия Добродеева. В беседе с «Хибинами» она отметила, что на закупоренные сосуды могут указывать семь признаков. Во-первых, о проблеме говорит появление одышки при ходьбе — в этом случае речь идет об осложнениях в коронарном кровообращении.

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Во-вторых, эксперт посоветовала обратить внимание на боли в ногах после небольших нагрузок. Добродеева также уточнила, что холод в ступнях может стать причиной закупоренных сосудов в нижних конечностях. Кроме того, стоит следить за болями в поясничном отделе — они указывают на возможный атеросклероз. По словам специалиста, если человек испытывает частые головокружения с потерей равновесия, то у него может быть забита сонная артерия.

Еще одной проблемой с сосудами является постоянная усталость, даже после минимальных нагрузок. Также стоит понаблюдать за головными болями: если они частые и сильные, то необходимо проверить сосудистую систему.

Ранее терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова сообщила, что потоотделение — естественный процесс, помогающий регулировать температуру тела и выводить из организма продукты обмена веществ. Однако, добавила она, если усиленное потоотделение беспокоит человека постоянно, затрагивая все тело, это может говорить о серьезных патологиях. Речь идет о так называемом вторичном гипергидрозе.