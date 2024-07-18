Как избавиться от укачивания в транспорте, даже когда вам уже нехорошо

Даже если вас регулярно укачивает — это не повод отказываться от путешествий. Вы можете пойти сразу на несколько хитростей, чтобы взять ситуацию под контроль. Для начала важно понимать, почему вам бывает плохо в транспорте.

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«Морская болезнь возникает, когда информация, которую мы получаем, смешивается или вступает в противоречие с тем, что на самом деле происходит с вашим телом», — рассказала Yahoo Life доктор Наташа Тузник, доцент кафедры инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Дэвисе.



Простыми словами, вы ощущаете перемещение в пространстве, но при этом не двигаетесь. Этот диссонанс становится проблемой для мозга и вызывает то, что принято называть «укачиванием». Чтобы минимизировать вероятность недомогания в пути, попробуйте тщательнее выбирать места.

«Садитесь на переднее пассажирское сиденье в автомобиле, рядом с крылом в самолете, лицом вперед в поезде или на нижнем уровне корабля, чтобы избежать лишних перемещений в пространстве», — объяснила эксперт.



Не забудьте перекусить перед поездкой, но важно обойтись без переедания. Держите под рукой бутылку воды. Обезвоживание и чувство голода могут либо усилить эффект укачивания, либо повысить вероятность его возникновения. Но одна из главных ошибок, которую совершают многие страдающие от морской болезни, — чтение в дороге или попытка развлечь себя с помощью смартфона. Пристальный взгляд на неподвижный предмет может значительно усугубить ваше состояние, исключение — случайная точка на горизонте, это, напротив, может помочь.

«Скорой помощью» могут стать конфеты с кислинкой, но если дискомфорт не отступает, обратитесь за рекомендацией к врачу или фармацевту. Заметим, что у популярных лекарств от укачивания множество пугающих побочных эффектов — стоит это учесть при планировании важных поездок.