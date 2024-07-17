Кардиолог назвал опасные симптомы во время жары

Мужчины старше 40 лет и женщины старше 55 лет больше всех подвержены риску возникновения тромбозов и сопутствующих осложнений, предупредил главный кардиолог Крыма Валерий Садовой. По его словам, россиянам из этих групп риска ни в коем случае нельзя игнорировать частые для жаркого времени симптомы, такие как боль за грудиной и в области сердца, а также одышка, пишет «МК в Крыму».

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"Пациентам данной категории нельзя оставить без внимания такие симптомы, как появление немотивированной боли за грудиной, которой раньше не было, боль в области сердца, появление немотивированной одышки при выполнении привычной нагрузки", — подчеркнул кардиолог.



Он настойчиво порекомендовал обратить внимание и на перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, головную боль, онемение половины лица или половины туловища, а также на появление слабости в конечностях — руке или ноге.

При вышеперечисленных симптомах необходимо не заниматься самолечением, а немедленно посетить специалиста, добавил Садовой.

Врач-кардиолог Ольга Ильясова ранее рассказала, как предотвратить развитие аритмии. Ее часто выявляют у пациентов во время диспансеризации, потому что часто эта болезнь проходит бессимптомно.