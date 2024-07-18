«Без рецепта»: Препараты для борьбы с курением могут вызвать аллергию

Георгий Викулов и Александр Ковтун заявили НСН, что индивидуальные реакции на никотиновые пластыри и пластины встречаются редко, но при симптомах нужно сразу обратиться к врачу.

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Препараты для борьбы с курением могут вызвать индивидуальную аллергическую реакцию, хоть это и случается крайне редко, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. В таком случае речь чаще всего идет о проявлениях аллергии на коже человека.

Ранее россиянка покрылась пятнами после того, как стала использовать никотиносодержащие пластинки, помогающие бросить курить. По данным Telegram-канала SHOT, девушка случайно уснула с таблеткой во рту и на следующий день покрылась пятнами. Пострадавшая жалуется на температуру, огромные волдыри на коже и сильный зуд. При этом она отмечает, что не является аллергиком и такая реакция организма для нее загадка. В составе таблеток указан резинат никотина, ароматизаторы и подсластители. Викулов допустил, что аллергия могла быть вызвана не только пластинами.

«Подобные пластинки не являются сильным аллергеном. Статистика гласит, что они не являются причиной острых аллергических реакций. Конечно, нельзя это исключить на 100%, так как бывают индивидуальные реакции. Надо понимать, что на человека влияют несколько тысяч факторов. Я не понимаю, почему рассматриваются в данном случае только никотиносодержащие пластинки. Огромное количество факторов могут влиять на развитие реакции организма. Основной источник аллергенов сегодня – это пища. Девушке необходимо обратиться к врачу и выявить, на что случилась аллергия», - отметил он.



Со своей стороны, нарколог Александр Ковтун добавил, что индивидуальная реакция на подобные пластины может проявиться локально на коже человека.

«Любое лекарство может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию. Но в моей практике подобного не случалось. Эти пластины отпускаются без рецепта. Максимум, что случалось на практике, это местная реакция на коже. В данном случае это какое-то индивидуальное исключение. Что касается бросания курить, желание здесь первично, ты же не наклеишь эти пластины без воли человека. Важно изучать разные способы, опыт человечества в целом. Что-то точно поможет, но главное – желание», - заключил собеседник НСН.



Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком. По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире, передает «Радиоточка НСН».