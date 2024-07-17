Врачи успешно прооперировали пациента с редкой патологией коленного сустава

Все началось с внезапных болей в колене, которые возникли у Анка полгода назад. Боль мешала ему заниматься любимыми видами спорта - волейболом и баскетболом. Монгольские врачи не смогли помочь юному спортсмену, и он приехал в Красноярск к своей тете.

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Врачи Сибирского клинического центра провели тщательное обследование и установили диагноз: редкая патология, при которой в коленном суставе образуется костная ткань в местах, где ее быть не должно.

Врач-травматолог Илья Синюк провел сложную малоинвазивную операцию, которая позволила удалить избыточную костную ткань без надрезов и повреждений сухожилия.

Сейчас Анка чувствует себя хорошо. Однако впереди у него несколько недель восстановительного периода, в течение которого он будет носить ортез для закрепления сустава. После этого он пройдет курс физической реабилитации, чтобы полностью восстановить функции колена и вернуться к любимым видам спорта.

История Анка - яркий пример профессионализма и высокой квалификации врачей Сибирского клинического центра, которые дают людям шанс на здоровую и полноценную жизнь.

Ранее семья в Красноярском крае заболела менингитом после купания в бассейне. Также в Красноярском крае вакцинируют 60% населения.