Молоко и рыба: какие продукты стоит включить в рацион людям с гастритом

Врач-диетолог Алексей Березников рассказал, какие продукты лучше включить в рацион людям с гастритом. Его слова приводит РИА Новости.

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Прежде всего Березников рекомендовал при проблемах с желудком пить молоко, если у человека нет на него аллергии. Также он назвал полезными при гастрите некислые молочные продукты, например, творог жирностью 9 или 18 процентов.

«Если нет атеросклероза и избытка холестерина, врачи также советуют сливки», — добавил он.



По словам диетолога, пациентам с гастритом стоит включить в рацион рыбу, нежирное мясо птицы (курицу или индейку), говядину. Однако употреблять их в пищу надо в вареном или тушеном виде, подчеркнул врач. Кроме того, для борьбы с гастритом он посоветовал овсяную кашу на молоке и кисель, так как эти блюда обволакивают слизистую желудка и тем самым защищают его.

В заключение Березников напомнил, что при гастрите очень важно питаться четыре-пять раз в день небольшими порциями.

Ранее диетолог Виктория Иванова назвала самые полезные для желудка продукты. В этот список она включила крупы, фрукты и овощи, богатые витаминами, клетчаткой и минералами.