Светотерапия и групповые тренинги: новые терапевтические практики борьбы со стрессом

Стрессы, тревоги и фобии могут стать причиной проблем со здоровьем. В Москве открылись ментальные центры, где помощь оказывают тогда, когда точный диагноз установить не удалось. Специалисты уверены, что плохое самочувствие в некоторых случаях может иметь психологическую природу. О новых терапевтических практиках рассказал корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

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В кислородных подушках находится разряженный воздух, как высоко в горах. Дыхательные сеансы – часть терапии, которая, как считают врачи, повышает устойчивость к стрессу и даже способна предупредить болезни сердца. Лилию Мурица 1,5 года беспокоили боли в груди.

«Я бесконечно обращалась к терапевту. После неоднократных процедур – кардиограммы, УЗИ сердца – никаких серьезных проблем не находили. Спустя 1,5 года меня терапевт отправил в центр ментального здоровья на консультацию к психотерапевту», – рассказала Лилия Мурица.



Помимо «горного» воздуха, в центре ментального здоровья лечат светотерапией и помогают от депрессии. Слабыми электрическими импульсами они поднимают настроение, магниты стимулируют кровоток, а очки виртуальной реальности помогают побороть фобии, такие, как боязнь высоты. Также есть консультации психологов и групповые тренинги.

«Человек проходит курс из порядка 10 занятий, погружается в атмосферу, учится саморегуляции, и эти навыки ему помогают справляться с проблемами, с которыми он сюда обратился, например, с тревогой или соматоформными расстройствами», – объяснила медицинский психолог центра ментального здоровья София Павлова.



При этом сам центр не похож ни на больницу, ни на поликлинику. Внутри – безбарьерная среда: занимайся, чем хочешь. Есть кафе, комнаты релаксации. Специалисты центра даже отказались от медицинской формы. У них свой дресс-код: вместо белых халатов – одежда в стиле смарт-кэжуал.

Кабинеты в центре ментального здоровья больше напоминают жилые апартаменты. На полу: ковер, вечерний торшер вместо ламп дневного света. Только за мягкой перегородкой скрывается служебный компьютер психолога. Уютная обстановка настраивает на снижение уровня тревоги и помогает установить доверительный терапевтический контакт.

Записаться на прием можно самостоятельно – по медицинскому полюсу, но, как правило, в центр ментального здоровья направляют врачи из поликлиники, если пациент жалуется на недомогание – учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, различные боли – а установить диагноз не получается.

«Человек с такими симптомами активно обследуется в поликлиниках, посещает врачей, но какого-то заболевания ему не устанавливают – все анализы удовлетворительные и никаких подтверждений нет. Скорее всего, это может говорить о том, что те же самые головные боли могут носить ментальную природу», – рассказала заведующая центром ментального здоровья Елена Алиева.



Занятия в Центре проходят раз в неделю. Курс – 10 сессий. Сотрудники уверяют, что уже через несколько посещений их гости чувствуют себя лучше.