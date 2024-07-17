Мнения медиков о роли витамина D для здоровья разошлись

В последние пару лет мы привыкли к тому, что витамин D нужен всем - и детям, и взрослым. Тренд возник во время пандемии: врачи заметили, что пациенты с дефицитом "солнечного витамина" переносили ковид намного тяжелее. А потом подоспели результаты исследования: оказалось, что в нашей по большей части северной стране этот самый дефицит есть у каждого второго. Так что многие пьют этот витамин даже летом.

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Но недавно вышли рекомендации от американской ассоциации Endocrine Society (ES), и они вызвали бурную реакцию среди врачей и пациентов, поскольку буквально перевернули привычные представления об этом витамине.

Эксперты ES заключили, что сдавать анализы на уровень витамина D в крови не нужно и принимать его всем подряд тоже незачем, а рекомендован он лишь нескольким категориям:

Детям до 18 лет - для предотвращения рахита;

Людям старше 75 лет - для снижения риска смертности;

Беременным - для снижения рисков неблагоприятного течения беременности;

Пациентам с преддиабетом и сахарным диабетом.

Почему так резко изменилось отношение к витамину D и стоит ли российским врачам ориентироваться на рекомендации зарубежных коллег?

"ES констатирует, что многочисленные исследования демонстрируют связь между концентрацией в крови гидроксикальциферола (промежуточный продукт превращения витамина D - другое название 25 (OH) и распространенностью многих недугов, - говорит директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Это и заболевания суставов, и метаболический синдром, и сердечно-сосудистые, злокачественные, инфекционные и аутоиммунные болезни. При этом, отмечается в документе, окончательный вывод об оптимальном уровне витамина D для предотвращения прогрессирования этих состояний сделать невозможно".



А раз "невозможно", то и контролировать уровень витамина, сдавая на анализ кровь, в рутинной практике "нецелесообразно".

Эксперты ES считают, что добавки с витамином D взрослым людям до 75 лет не нужны, поскольку они получают достаточно витамина из продуктов питания и находясь на солнце. Исключение из нового правила - это дети, старики, беременные, диабетики, а также пациенты с исходным дефицитом витамина D (показатель ниже 20 нг/мл (50 нмоль/л). У этих групп, считают в ES, прием витамина может иметь положительный эффект. Кстати, как предположила профессор университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, на решение американских медиков могли повлиять страховые компании: анализ на витамин D дорогой, и выполнять его просто по желанию пациента, без явных показаний, оборачивается для страховщиков большими потерями.

"В России врачебное сообщество всегда ориентируется на наши, национальные Клинические рекомендации (КР), - отмечает профессор Мокрышева. - В отношении дефицита витамина D мы руководствуемся КР, утвержденными в 2015 году. Там тоже отсутствует утверждение о необходимости "скринировать" абсолютно всех людей на уровень 25(ОН). То есть выполнять анализ всем подряд не нужно и по российским правилам..."



Врачи утверждают: только за счет еды и загара нехватку витамина не покрыть

"...В нашей стране анализ на витамин D делают в группах риска - и их перечень гораздо шире, чем в рекомендациях ES. Мы считаем, что исследования на дефицит витамина D целесообразны и даже необходимы, чтобы определить тактику лечения у конкретного пациента, поскольку при низких концентрациях витамина многие заболевания протекают значительно тяжелее и приводят к серьезным осложнениям. Более того, витамин нужен и для профилактики - для поддержания здоровья, поскольку для многих россиян невозможно восполнить его дефицит исключительно за счет еды и пребывания на солнце. Оба пути обеспечивают лишь малые дозы колекальциферола, и этого не всегда достаточно, чтобы нормализовать в организме те или иные процессы. Скажу больше, переносить рекомендации американских эндокринологов на российскую популяцию невозможно. Во-первых, в России в промышленных масштабах не проводится дополнительное обогащение продуктов питания витамином D и кальцием. Во-вторых, количество солнечных дней и температурный режим в нашей стране не дают людям возможности для достаточного синтеза витамина в коже".



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"В последние годы (особенно в пандемию и после) популярность витамина D стала необыкновенно высокой. Принимать его стали буквально все. Одно время его даже трудно было найти в аптеках, - рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. - Важно понимать: современные изготовленные промышленным способом продукты питания обеднены витаминами и минералами, и у нас практически нет продуктов, обогащенных именно витамином D. Так что он нам, конечно, нужен. Но этот витамин, как, впрочем, и любой другой, - вовсе не панацея. Это заблуждение - считать, что витамин D может выступить единственным инструментом в борьбе с инфекциями, способен вылечить хронические заболевания или снизить смертность от болезней сердца и сосудов. По сути, революции не произошло. При этом оптимальные дозы для эмпирического введения витамина D остались под вопросом, научное и врачебное сообщества расходятся во мнениях по этому вопросу".



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