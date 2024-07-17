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В Подмосковье почти 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ с начала 2024 года

Почти на 20% выросло количество тестирований на ВИЧ-инфекцию в Московской области, с начала 2024 года процедуру прошли около 1,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Почти 1,5 миллиона человек в Подмосковье прошли тестирование на ВИЧ с начала года
© unsplash
"В Подмосковье с начала года на антитела к ВИЧ было протестировано более 1,4 млн человек, что на 212 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023 года. Исследование занимает не более 15 минут и абсолютно безболезненно. Своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность", - привели в тексте слова главврача Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александра Пронина.

В пресс-службе уточнили, что в Московской области жители могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.

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