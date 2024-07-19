Эксперт заявил об успехе системы диагностики онкологий в Забайкальском крае

Доля выявленных профессиональных онкологических заболеваний в Забайкальском крае составляет 30% от всего выявленного профессионального рака в России, что говорит об успехе региональной системы диагностики. Такие цифры привел в своем выступлении на сессии "Медицинский и оздоровительный туризм в регионах: возможности экспорта" Забайкальского внешнеэкономического форума внештатный специалист по профпатологии Минздрава России в Дальневосточном федеральном округе Николай Горяев.

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"На промышленных предприятиях Забайкальского края и Дальневосточного федерального округа большое количество работающих во вредных и опасных условиях труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания. В данном случае речь идет об онкологических заболеваниях и о профессиональном раке. В целом в Российской Федерации более успешно это решается в медицинских организациях Министерства здравоохранения Забайкальского края. 30% профессионального рака, который диагностируется в год в Российской Федерации, выявляется у нас, в Забайкальском крае", - сообщил Горяев.



По его словам, на остальные регионы РФ приходится по 1-2% выявленных случаев профессионального рака. Это, по мнению эксперта, говорит о качестве организации медицинской помощи. В регионе эту задачу решают четыре крупные медицинские организации.

Забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты - 2024" - выездное мероприятие Восточного экономического форума (ВЭФ) - проходит в Чите и Агинском Бурятском округе и в этом году стал выездной площадкой ВЭФ. Участники форума, в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, за два дня затронут широкий круг тем, посвященных всестороннему развитию международного сотрудничества.