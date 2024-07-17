Остановка сердца и поражение половой железы: чем опасны ландыши

Ландыши, которые активно растут в средней полосе, являются ядовитыми растениями, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в цветке содержаться два опасных вещества: сердечные гликозиды и лилиевые альдегиды. Выпуск программы называется «Ядовитые монстры на ваших огородах».

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Кардиолог Герман Гандельман отметил, что при передозировке сердечными гликозидами происходит тошнота, рвота, галлюцинации, она провоцирует нарушение сердечного ритма. Сильное отравление может привести к остановке сердца, предостерег врач.

Иммунолог Андрей Продеус в свою очередь объяснил, что лилиевый альдегид после многочисленных исследований запретили использовать в косметической продукции. По его словам, экспериментально было доказано, что вещество способствует активному росту клеток, которые вызывают рак молочной железы. Кроме того, этот альдегид токсически поражает главную половую железу мужчин.

"С 18 апреля этого года наш Роспотребнадзор, санитарные врачи, запретили продажу косметической продукции, содержащей лилиевый альдегид", — добавила Малышева.



При этом специалисты отметили, что от простого букета ландышей вреда не будет. Цветы можно нюхать без ущерба для здоровья, уточнили врачи.

Ранее врач-аллерголог Ирина Купцова рассказала, что некоторые домашние растения могут представлять серьезную опасность для людей, страдающих аллергией. Особенно, по ее словам, это касается острой реакции организма на латекс, содержащийся в листьях каучуконосного фикуса.

Вместе с этим опасен и резкий аромат растений, который может спровоцировать головную боль. У страдающих аллергией людей существует риск развития гиперчувствительности дыхательных путей, приводящей к насморку, чиханью и першению в горле. В некоторых случаях наблюдаются приступы удушья, объяснила эксперт.