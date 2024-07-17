Женщина в Подмосковье захотела помочь гадюке и попала в реанимацию

Жительница Подмосковья попала в реанимацию из-за желания помочь найденной на заправке гадюке вернуться в естественную среду обитания. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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По их данным, 43-летняя женщина из Пушкино заехала на АЗС и увидела там на асфальте рядом с машиной змею. Она решила отнести ее поближе к лесу, но, взяв в руки, получила ядовитый укус между большим и указательным пальцем.

Женщина успела вовремя обратиться к медикам, и уже в тяжелом состоянии ее доставили в пушкинскую больницу в реанимацию. Врачи стабилизировали состояние пациентки и провели ей терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме. Затем ее перевели в терапевтическое отделение, а позднее выписали.

В начале июня королевская черная змея выпала из окна московской квартиры и поползла по улице. Змея породы нигрита выползла через окно жилого дома. Змееловы сумели поймать ее. При этом не уточняется, была ли змея домашней или дикой. Известно только, что она не ядовита.