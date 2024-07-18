Начинаются клинические исследования первой в РФ комбивакцины от гриппа и COVID

Начинаются клинические исследования первой в России и второй в мире комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции - "Ультрикс Комби". Разрешение на их проведение холдинг "Нацимбио" (оператор Национального календаря профилактических прививок) получил от Минздрава России.

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Разрешение выдано на проведение первых двух фаз клинических исследований, чтобы изучить безопасность, иммуногенность и переносимость вакцины с участием 370 добровольцев. Прежде, чем получить разрешение на проведение КИ, разработчики препарата - "Нацимбио" и биотехнологическая компания "Артген биотех" - провели все необходимые доклинические испытания на животных.

"И грипп, и ковид способны в короткие сроки наносить значительный ущерб как экономике, так и здоровью населения. Разрабатываемая комбинированная вакцина позволит отвечать на вызовы, стоящие перед здравоохранением, связанные с контролем над респираторными вирусными заболеваниями. Наш совместный проект с группой "Артген биотех" призван существенно снизить негативные социально-экономические эффекты, создаваемые этими заболеваниями", - рассказал гендиректор "Нацимбио" Андрей Загорский.



Он отметил, что испытания препарата с участием людей - важнейший, завершающий этап в создании вакцины.

"Включение комбивакцины в календарь прививок сократит суммарные расходы здравоохранения на вакцинацию от гриппа и ковида по отдельности, повысит эффективность вакцинной кампании и увеличит популяционный иммунитет, что, в целом, будет препятствовать развитию пандемий. Несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от этой инфекции превосходят смертность от гриппа", - отметил глава "Артген биотех" Артур Исаев.



Справка

Вакцина "Ультрикс Комби" содержит разработанные российскими учеными компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2. Антиген для иммунизации от ковида и технологическая платформа, на основе которой создана вакцина, разработаны компаниями группы "Артген биотех".