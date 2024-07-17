Врач объяснил, кому нельзя есть болгарский перец

Врач-нутрициолог Ольга Новоселова объяснила, кому нельзя есть болгарский перец в сыром виде.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она посоветовала людям с гастритом, панкреатитом, язвенной болезнью, воспалениями толстого кишечника и прочими заболеваниями ЖКТ есть болгарский перец только в обработанном виде.

По ее словам, в сыром виде данный продукт увеличивает секрецию желудочного сока. При этом она предупредила, что данный плод относится к семейству пасленовых, которые нередко становятся причиной аллергической реакции, особенно при чрезмерном употреблении.

«Содержащиеся в перце эфирные масла могут вызвать аллергию в виде кожных высыпаний, сопровождающихся зудом», – предупредила врач. специалист.



Кроме того, отметила она, в болгарском перце содержатся алкалоиды, которые возбуждают нервную систему.

«Поэтому людям, страдающим повышенной возбудимостью и эпилепсией, рекомендуется употреблять данный продукт с особой осторожностью», – резюмировала Новоселова.



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