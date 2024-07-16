Раскрыто влияние стресса на появление и распространение рака

Эксперты по изучению рака профессор Мелани Флинт из Университета Брайтона (Великобритания) и директор Центра эволюции рака профессор Тревор Грэм раскрыли правду о влиянии стресса на развитие рака. Их слова приводит Daily Mail.

Полностью исключить влияние стресса на появление и распространение раковых клеток нельзя, считает Флинт. Вместе с этим она полагает, что эмоциональное состояние являются скорее сопутствующим фактором, а не прямой причиной развития онкологических заболеваний.

«Стресс вызывает выброс гормона кортизола. Кортизол связывается с рецепторами, которые есть в каждой клетке, и это влияет на другие процессы в организме, включая воспаление», — объяснила воздействие стресса Флинт.



Кроме того, по ее словам, длительное психическое напряжение ухудшает работу иммунитета, что может ускорить развитие злокачественных опухолей. При этом Флинт отметила, что эти утверждения полностью не доказаны, так как стресс трудно воспроизвести специально для исследований.

Грэм добавил, что велика вероятность, что рак провоцирует не сам стресс, а образ жизни, который сопровождает хроническое перенапряжение.

«Стрессовая жизнь может быть взаимосвязана со многими другими рисками рака, такими как курение, чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие активности и нездоровое питание. Поэтому трудно выделить настоящий фактор возникновения болезни», — сказал он.



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