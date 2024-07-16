Врачи спасли жизнь мужчине с ножевым ранением в сердце

Врачи Истринской больницы спасли жизнь 27-летнему мужчине с ножевым ранением в сердце. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. После оперативного осмотра его сразу доставили в операционную.

— В ходе операции было обнаружено, что след от ранения проходил через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжалось кровотечение, — рассказали врачи.



Операция длилась около часа, по итогу врачам удалось спасти пациенту жизнь. Мужчину уже выписали из больницы.

В тот же день врачи Видновской больницы достали из уха трехлетнего пациента игрушечную пулю.