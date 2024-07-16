От плавательного круга до воздушного шарика: доктор предупредил, кому не стоит использовать рот вместо насоса
При надувании ртом матраса, плавательного круга или даже воздушного шарика можно потерять сознание. Врач-терапевт Алёна Береговая рассказала «Клопс, кому нужно обязательно пользоваться для этого специальными насосами, а не своими лёгкими.
Наполнять что-либо выдыхаемым воздухом без негативных последствий для организма способны не все. Одни отмечают головокружение и потемнение в глазах, другие — чувствуют, что вот-вот упадут в обморок. В медицине подобное явление называется гипокапнией.
«Патологическое состояние возникает из-за снижения уровня углекислого газа в крови. А предшествует тому частое и глубокое дыхание», — пояснила терапевт.
Кому противопоказано надувать шарики и матрасы ртом
- Людям с повышенным внутриглазным давлением, особенно если поставлен диагноз «глаукома»;
- Тем, кто имеет ишемическую болезнь сердца: снижается приток обогащённой кислородом крови к предсердию и желудочкам;
- Пациентам, перенёсшим инсульт. Нельзя допускать снижение поступления кислорода в головной мозг;
- Людям с пониженным артериальным давлением;
- Всем, кто переболел ковидом или пневмонией, получив осложнения на лёгкие.
Пульмонологи не рекомендуют надувать даже воздушные шарики, потому что может возникнуть коллапс лёгкого. «Если воздух попадёт в плевральную полость, это может ухудшить состояние», — предупредила доктор.