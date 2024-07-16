При надувании ртом матраса, плавательного круга или даже воздушного шарика можно потерять сознание. Врач-терапевт Алёна Береговая рассказала «Клопс, кому нужно обязательно пользоваться для этого специальными насосами, а не своими лёгкими.

Наполнять что-либо выдыхаемым воздухом без негативных последствий для организма способны не все. Одни отмечают головокружение и потемнение в глазах, другие — чувствуют, что вот-вот упадут в обморок. В медицине подобное явление называется гипокапнией.

«Патологическое состояние возникает из-за снижения уровня углекислого газа в крови. А предшествует тому частое и глубокое дыхание», — пояснила терапевт.



Кому противопоказано надувать шарики и матрасы ртом

Людям с повышенным внутриглазным давлением, особенно если поставлен диагноз «глаукома»;

Тем, кто имеет ишемическую болезнь сердца: снижается приток обогащённой кислородом крови к предсердию и желудочкам;

Пациентам, перенёсшим инсульт. Нельзя допускать снижение поступления кислорода в головной мозг;

Людям с пониженным артериальным давлением;

Всем, кто переболел ковидом или пневмонией, получив осложнения на лёгкие.

Пульмонологи не рекомендуют надувать даже воздушные шарики, потому что может возникнуть коллапс лёгкого. «Если воздух попадёт в плевральную полость, это может ухудшить состояние», — предупредила доктор.