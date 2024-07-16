Врачи рассказали о симтомах и профилактике менингита

В Нижегородской области произошла вспышка менингита. В конце июня девять детей попали в больницу с признаками заболевания. Врачи рассказали о симптомах и профилактике этого заболевания.

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Энтеровирусный менингит — это вирусное инфекционное заболевание, поражающее оболочки головного и спинного мозга. Вирус чаще всего попадает в организм воздушно-капельным путем, а также через загрязненную воду и пищу.

Инкубационный период заболевания составляет около недели. После этого развиваются характерные симптомы. Начинает сильно болеть голова, температура тела поднимается до 38-40 градусов. Возникает светобоязнь, пропадает аппетит. У некоторых людей появляется сыпь на коже

Диагноз подтверждается лабораторно путем обнаружения энтеровирусов или их РНК в клинических материалах. Лечение энтеровирусного менингита в основном симптоматическое.

Врачи отмечают, что для того, чтобы снизить риски заражения менингитом, необходимо чаще мыть руки, фрукты и овощи, не купаться в грязных водоемах, чаще делать влажную уборку и проветривать помещения, передает NewsNN.

С начала июня в России был зафиксирован ряд случаев вирусного и бактериального менингита. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасности передачи инфекции в жаркую погоду.