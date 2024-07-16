Генетик Золотарев предупредил об опасности кальянов, алкоголя и кофе

Почетный доктор наук «РАО иТ» в области биологии (микробиология и генетика) Андрей Золотарев в эксклюзивном интервью ИА «В городе N» рассказал об опасности вредных привычек.

© РИА Новости

В частности, ученый рассмотрел пристрастие к кофе. Он объяснил, что есть специализированный ген CYP1A2 — цитохром, которые вырабатывает компоненты, участвующие в метаболизме кофе в организме. Золотарев подчеркнул, что не существует людей, которым кофе был бы не полезен, однако у всех имеется разная дозировка.

Что касается курения, то в малых дозах, по словам эксперта, дым от горения табачного листа обладает колоссальными седативными средствами.

"Но проблема в том, что курение сложно дозировать — невозможно рассчитать дозировку. Один ученый попытался это сделать и оказалось, что для пользы можно только прикурить сигарету", — отметил Золотарев.



Он напомнил, что курение трубки или сигары более безопасно, чем сигареты. Пристрастие к кальяну является в 10 раз опаснее, чем все вместе взятое. Опасность айкосов заключается в том, что человек никак не может накуриться и начинает делать это еще больше, а вейпы ученый назвал убийцами молодого поколения, вызывающими тотальное разрушение легких.

Что касается алкоголя, то здесь он добавил, что не пить вообще — плохо и пить много — плохо.

"Поэтому — всего по чуть-чуть. Вредные привычки на то и называются вредными. И вредность не в самих привычках, а в их усугублении", — резюмировал Андрей Золотарев.



Ранее он порекомендовал нижегородцам не ходить в спортзал и не пить омегу-3.