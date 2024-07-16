У популярного способа бросить курить нашли неприятную «побочку»

Жительница села Староюрьево в Тамбовской области уже несколько дней страдает от сильного приступа аллергии, сопровождающегося высокой температурой и зудом по всему телу. Она утверждает, что не считает себя аллергиком и не употребляла ничего необычного.

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Однако недавно она решила отказаться от курения и начала использовать никотиносодержащие пастилки известной марки. Именно их она подозревает в вызове этой реакции.

В составе этих пастилок основное вещество — резинат никотина, а также маннитол, ксантановая камедь, карбонат натрия, сукаралоза, стеарат натрия и ароматизаторы. По словам дерматолога, эксперта лаборатории «Гемотест» Александры Филёвой, крапивница и кожные высыпания — частые побочные эффекты от лекарств, включая те, что помогают избавиться от никотиновой зависимости.

Никотинзаместительная терапия предназначена для облегчения симптомов отказа от курения. Препараты выпускаются в виде жевательных резинок, спреев, пластырей и пастилок, все они содержат малые дозы никотина, который постепенно всасывается через слизистую оболочку рта или кожу, снижая тягу к курению. Никотин и вспомогательные вещества, такие как ароматизаторы и подсластители, могут вызывать аллергические реакции, говорит медик в беседе с life.ru.

Обычно реакция возникает сразу после начала применения препарата, но иногда может появиться и позже. В этом случае важно прекратить приём препарата и обратиться к врачу при появлении симптомов, резюмировала специалист.

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