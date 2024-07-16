Гештальт-терапевт назвал основную проблему в борьбе с зависимостью

Одна из основных проблем в теме зависимостей лежит в общественной плоскости. Об этом заявила бизнес-психолог, гештальт-терапевт, директор по развитию проекта Psy Follow Ксения Ким.

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«Процент людей, выздоравливающих от химической зависимости, очень мал. Даже если человек проходит реабилитацию, после нее он возвращается в свою привычную среду, где поддерживается употребление, который приводит к срыву», – отметила коуч.



По информации Ким, далеко не любое злоупотребление чем-либо определяется обществом как проблема, которая может привести к зависимости. Под химической зависимостью подразумевается курение, токсикомания, наркотики или злоупотребление спиртным.

Психолог отметила, если в компании друзей и родственников у человека возникает желание «налить другому», а его отказ от употребления воспринимается вами как «неуважение», то стоит обратить внимание, какой ущерб наносится в этот момент выздоравливающему человеку, передает РИАМО.

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