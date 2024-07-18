Врачи спасли жизнь мужчины с гематомой в черепе за несколько минут до смерти

Медики “вытащили с того света” пациента, который в результате удара головой об бетонный пол получил тяжелое повреждение головного мозга. Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин уточнил, что пострадавшего привезли в приемный покой ЦРБ в крайне тяжелом состоянии.

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В ходе осмотра врачи подтвердили диагноз “ушиб головного мозга”. Планировалось, что после стабилизации состояния в реанимации, мужчину силами санавиации доставят в Уфу для проведения экстренной операции. Однако самочувствие травмированного стремительно ухудшалось. До печальной развязки оставались считанные минуты.

Главврач Ильгиз Шангареев волевым решением приказал готовить мужчину к операции. Заведующим хирургическим отделением Ришат Фагамов помогал делать костно-пластическую трепанацию черепа. Врачи успешно удалили эпидуральную гематому объемом более 50 мл. На все манипуляции ушло 2,5 часа.

Уже после удаления гематомы состояние пострадавшего пришло в норму. Через некоторое время в удовлетворительном состоянии он был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что в Уфе спасли мужчину, который 12 часов пробыл в ледяной воде и чудом не утонул.