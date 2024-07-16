Малышева предупредила об опасности популярной спа-процедуры

Малышева раскрыла опасность популярной спа-процедуры
Популярная спа-процедура — пилинг рыбками — может быть опасным для здоровья, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Она отметила, что такой уход за кожей рук и ног чреват заражением золотистым стафилококком.
Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что ни аквариумы, ни сами рыбки не стерильные, поэтому могут разносить инфекцию. Чтобы этого не произошло, врачи рекомендуют после такой процедуры тщательно вымыть ноги и руки.
"Те аквариумы, где живут рыбки, и сами рыбки могут быть источником инфекции золотистого стафилококка. Если существуют небольшие ранки, раневые поверхности, то стафилококк заселяется там и может вызвать воспаление. В некоторых странах такая процедура просто запрещена, потому что рыбки и аквариумы нестерильные и могут разносить инфекцию", — добавил Продеус.
Ранее врач-онколог Хамис Магомедова назвала опасные для здоровья процедуры красоты. По ее словам, солярий и ботокс могут привести к онкологии.
Также специалист заявила, что опасно для здоровья кератиновое выпрямление волос и окрашивание, которые могут провоцировать рак. Также среди вредных процедур, по мнению эксперта, оказались химический пилинг, который устраняет защитный барьер кожи, и нанесение татуировок. Магомедова не рекомендовала наносить их на родинки и прочие проблемные места.