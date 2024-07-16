Малышева предупредила об опасности популярной спа-процедуры

Популярная спа-процедура — пилинг рыбками — может быть опасным для здоровья, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Она отметила, что такой уход за кожей рук и ног чреват заражением золотистым стафилококком.

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Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что ни аквариумы, ни сами рыбки не стерильные, поэтому могут разносить инфекцию. Чтобы этого не произошло, врачи рекомендуют после такой процедуры тщательно вымыть ноги и руки.

"Те аквариумы, где живут рыбки, и сами рыбки могут быть источником инфекции золотистого стафилококка. Если существуют небольшие ранки, раневые поверхности, то стафилококк заселяется там и может вызвать воспаление. В некоторых странах такая процедура просто запрещена, потому что рыбки и аквариумы нестерильные и могут разносить инфекцию", — добавил Продеус.



Ранее врач-онколог Хамис Магомедова назвала опасные для здоровья процедуры красоты. По ее словам, солярий и ботокс могут привести к онкологии.

Также специалист заявила, что опасно для здоровья кератиновое выпрямление волос и окрашивание, которые могут провоцировать рак. Также среди вредных процедур, по мнению эксперта, оказались химический пилинг, который устраняет защитный барьер кожи, и нанесение татуировок. Магомедова не рекомендовала наносить их на родинки и прочие проблемные места.