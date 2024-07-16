«Разрушает все ткани и органы». Врач назвал напитки, вызывающие рак

Ежедневное употребление любых спиртных напитков провоцирует развитие онкологии и различных заболеваний ЖКТ, рассказал NEWS.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин. По его словам, этанол разрушительно действует на все ткани и органы человека, особенно на печень.

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"Ежедневное употребление спиртного вызывает только негативные последствия, в том числе смертельно опасные. Этанол разрушает все ткани и органы человека, особенно токсичен для печени. Страдает ЦНС, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Клетки печени заполняются жиром (жировая дистрофия), наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель", — заявил Созыкин.



Он отметил, что из-за замещения клеток печени соединительной тканью развивается цирроз. Физиолог подчеркнул, что беременные женщины, употребляющие спиртное, рискуют погубить формирующуюся нервную систему будущего ребенка.

"Особенно пагубно воздействие на растущий в организме беременной женщины плод, формирующуюся нервную систему у детей. Доказано токсическое действие алкоголя на ЖКТ, мочеполовую систему, сердце. Возможны аллергии по типу отека Квинке и крапивницы, провоцирование онкологических заболеваний. Этанол — однозначный яд", — подытожил Созыкин.



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