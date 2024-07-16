Терапевт предупредил о болезнях, которые скрываются за обильным потоотделением

Потоотделение — естественный процесс, помогающий регулировать температуру тела и выводить из организма продукты обмена веществ, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова. Однако, добавила она, если усиленное потоотделение беспокоит человека постоянно, затрагивая все тело, это может говорить о серьезных патологиях. Речь идет о так называемом вторичном гипергидрозе.

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"Вторичный гипергидроз развивается на фоне серьезных патологий (ожирение, подагра, ревматоидный артрит, сахарный диабет, рак, проблемы с сердцем, инфекции), приема лекарств или физиологических состояний: беременности или менопаузы", — заявила врач.



Если человека внезапно начало беспокоить чрезмерное потоотделение, которого раньше не было, появилось чувство давления в груди, тошнота, рвота, человек без причины худеет — нужно обратиться к врачам и пройти обследование, посоветовала медик. Также может оказаться тревожным симптомом усиленное потоотделение в ночное время суток.

Есть также первичный гипергидроз, рассказала собеседница издания. С ним все проще — он является врожденной особенностью, которая возникает по неизвестным причинам, как правило, в детстве или подростковом возрасте. Она носит локальный характер: под мышками, на ладонях, на ступнях.

"Причина первичного гипергидроза неизвестна, ученые полагают, что он имеет генетические причины, так как у 50% пациентов есть кровные родственники с такой же проблемой. Триггером может стать, например, сильный стресс. Мы не бьем тревогу, это нормальный процесс", — отметила специалист.



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