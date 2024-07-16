Терапевт предупредил о риске употребления речной рыбы

Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала об опасности употребления речной рыбы.

© РИА Новости

Как пишет Pravda.Ru, речная рыба категорически не стоит есть без тщательной кулинарной обработки. Главная опасность речной рыбы, по ее словам, заключается в том, что она не связана с чистотой водоема.

«Она связана с распространенностью такого паразита, который называется печеночный сосальщик. Есть районы, где рыба поголовно болеет этим паразитом», — пояснила врач.



По ее словам, главное правило — речная рыба должна быть очень хорошо прожарена. Врач подчеркнула, что любая недостаточная кулинарная обработка резко увеличивает риск заболевания описторхозом. Она указала на то, что от рыбы можно заразиться паразитами, потому свежую рыбу следует хорошо проварить, прожарить, не употреблять никакой просоленной икры.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог Андрей Данилов назвал продукт, который поможет продлить молодость.