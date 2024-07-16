Доктор Мясников опроверг слухи об опасности синдрома Жильбера для россиян

Примерно у 14% пациентов на биохимическом анализе находят изолированное повышение «непрямого» билирубина, что говорит о наличии синдрома Жильбера, сообщил в Telegram-канале телеведущий и врач Александр Мясников. Однако, по его мнению, такое состояние считается наследственным, доброкачественным и не требует лечения. Заболевание проявляется лишь редкими эпизодами желтухи, но чаще всего никаких симптомов нет.

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Врач отметил, что те, у кого диагностирован синдром Жильбера, подвержены повышенному риску появления камней в желчном пузыре. Но при этом у таких пациентов может быть ниже риск атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и легких, подчеркнул медик.

Ранее врач-онкоуролог Антон Одегнал рассказал, что одними из главных признаков развития онкологии в почках являются кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности. При раке этого органа нарушается обмен веществ, снижается вес и наблюдается повышение температуры тела.

Врач-онколог Химкинской больницы Сергей Пикулин до этого заявил, что язва желудка чаще всего проявляется жгучей болью, тошнотой, распиранием в животе и вздутием. Боль в верхней части живота зачастую возникает натощак и может уменьшаться после еды или приема препаратов от изжоги, подчеркнул специалист.