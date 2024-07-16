Мужчина вылечил свой пенис спустя 20 лет после неудачного секса

Мужчина из Великобритании повредил пенис во время секса и заметил проблемы с эрекцией и его формой. Об этом пишет Daily Mail.

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Британец по имени Ричард случайно задел бедро партнерши половым органом, когда занимался сексом. Он сразу понял, что что-то не так, потому что испытал сильную боль. После этого у Ричарда начались проблемы с эрекцией, а его половой член как будто «съежился» — стал меньше. Вскоре после этого мужчине диагностировали болезнь Пейрони.

Болезнь Пейрони — это состояние, при котором на поврежденных участках полового члена образуются фиброзные бляшки, ограничивающие физиологическое растяжение белочной оболочки органа. Из-за этого в состоянии эрекции пенис может выглядеть искривленным и уменьшившимся в размерах. Иногда само достижение эрекции может стать болезненным и проблематичным. На процесс мочеиспускания и эякуляцию болезнь Пейрони не оказывает влияния, однако существенно усложняет половой акт для обоих участников.

Врач сказал Ричарду, что его пенис может прийти в норму, когда травма заживет. Однако со временем ситуация становилась только хуже. В итоге мужчина стал избегать интимной близости с женщинами.

«Страх провала ест тебя изнутри», — признался он.



По мнению медиков, помочь ему могла только виагра, которую он не хотел принимать.

Ричард вернулся к лечению лишь годы спустя, когда у него появилась новая постоянная партнерша. Он отправился в частную клинику, где ему назначили терапию ультразвуковыми волнами для размягчения фиброза и инъекции плазмы. Эти меры помогли, и через 20 лет после травмы британец вернул себе нормальную эрекцию.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах жена напилась вместе с мужем в доме родственников и отрезала ему пенис. Женщина заявила, что 58-летний супруг постоянно изменял ей.