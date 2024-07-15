В Сургуте прооперировали 16-летнюю пациентку с паразитами в головном мозге

В Сургуте прооперировали 16-летнюю девушку: у нее были судороги, а причиной нарушения работы мозга стали паразиты, которых она подхватила от домашнего питомица.

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"Церебральная форма эхинококка - редкая патология. А для нашего неэндемичного по эхинококкозу региона и вовсе уникальная", - говорит директор депздрава Югры Алексей Добровольский.



Заражение, полагают врачи, произошло от домашней собаки - у нее нашли таких же паразитов. С током крови они попали в организм девушки и поселились в головном мозге в капсулах - кистах. Самые крупные были в теменной области: они-то и давили на мозг и вызывали судороги и двусторонний парез конечностей (неврологический синдром, снижение силы мышц, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы или периферического нерва - прим. ред.).

Операцию проводили на открытом мозге. На все ушло два часа. Детские нейрохирурги Олеся Якушина и Андрей Эрбан извлекли три капсулы: одну диаметром три сантиметра и две - по два сантиметра.

Сейчас пациентка все еще получает лечение, и после выписки медики продолжат наблюдать за тем, как ведут себя в динамике оставшиеся кисты: пока что они не увеличиваются в размерах и не беспокоят носительницу.