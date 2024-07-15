Врач назвал привычку устанавливать несколько будильников опасной

Привычка устанавливать несколько будильников или постоянно откладывать сигнал первого может подрывать качество ночного отдыха и свидетельствовать об инерции сна — ощущении дезориентации, спутанности сознания, боли, дискомфорта и плохого настроения после пробуждения. Об этом изданию Medical Xpress рассказал невролог и сомнолог из США Брэндон Питерс.

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Врач объяснил, что главной причиной, по которой человек постоянно нажимает кнопку повтора, является недосыпание. Однако перенос будильника не только не позволяет поспать подольше, но и способствует фрагментации (дроблению) сна после каждого отложенного сигнала. Такая привычка может усугублять разбитость, усталость и заторможенность к моменту наступления реальной необходимости встать с кровати.

Другой причиной неспособности проснуться по первому сигналу будильника может быть инерция сна. Это отражение перехода между двумя состояниями (сном и бодрствованием) на когнитивно-поведенческом уровне. Когда переход к бодрствованию осуществляется быстро — вялости, апатии, сонливости и рассредоточенности не возникает. Длительная инерция сна, напротив, выступает физиологическим состоянием нарушения когнитивных и сенсомоторных функций.

В этом случае речь идет не о нежелании вставать с кровати, а о реальном снижении работоспособности и мотивации вследствие некоторых заболеваний или неправильного образа жизни.

Ранее был назван рацион, который способствует нормализации сна.