«Риски заболеть до 100 процентов»: кому из звезд пришлось бороться с раком груди

13 июля на 54-м году не стало американской актрисы Шеннен Доэрти. Она многие годы боролась с раком молочной железы: впервые страшный диагноз ей поставили в 2015 году. Тяжелое и длительное лечение принесло свой результат, и Доэрти поделилась с поклонниками тем, что болезнь ушла в ремиссию. Но в 2020 году рак вернулся и был уже на четвертой стадии. «Вечерняя Москва» вспомнила знаменитостей, которые боролись с раком груди, и узнала у онкологов, как распознать заболевание на ранней стадии.

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Впервые знаменитая певица Валентина Толкунова, исполнившая за свою карьеру более 800 песен, столкнулась с раком груди в 1990 году. Народная артистка РСФСР прошла через операции и химиотерапию. В 2006 и 2009 годах врачи проводили ей повторные операции по удалению метастазов, но они продолжали медленно распространяться. В итоге болезнь генерализировалась в мозг. Толкунова скончалась 22 марта 2010 года, окончательный диагноз — рак мозга.

Актриса Александра Яковлева дебютировала в кино в фильме-катастрофе «Экипаж» в роли стюардессы Тамары в 1979 году. По стечению обстоятельств последнюю роль в кино она сыграла в одноименном фильме 2016 года. В мае 2019 года актриса сообщила о том, что два года больна раком молочной железы в последней стадии. В январе 2022 года Яковлевой удалили опухоль, а 1 апреля того же года она скончалась.

Нина Симон

Американская певица, пианистка, композитор и аранжировщик Нина Симон уже в 2001 году с трудом могла подняться на сцену. Рак груди стал для нее еще одним испытанием: Симон также страдала от маниакально-депрессивного синдрома. Онкология прогрессировала, и 21 апреля 2003 года певица скончалась во сне в своем доме на юге Франции.

Ванга

Слепой женщине Вангелии, которая была родом из Болгарии, приписывали дар предсказания. Она, как отзывались современники, с большой точностью могла определить заболевание у человека. Но сама провидица от лечения отказалась. Ванги не стало 11 августа 1996 года. У нее диагностировали рак правой молочной железы.

О страшном диагнозе юмористка Клара Новикова узнала много лет назад. Известно, что ей пришлось пройти через частичную резекцию груди. Новикова рассказывала в интервью, что сильную поддержку при лечении ей оказали муж, костюмер и лечащий врач. Теперь юмористка готова поддерживать других пациенток, которые столкнулись с раком груди.

Онкологию у будущей писательницы Дарьи Донцовой обнаружили в 1997 году. Прогноз был пессимистичным: врачи говорили, что дольше трех месяцев она не проживет. Вопреки этому Донцова выжила. Она прошла через четыре операции и 18 курсов химиотерапии. Лежа в клинике, Донцова начала писать. Так, во время лечения она написала книги «Крутые наследнички», «Дама с коготками» и «За всеми зайцами» про любительницу частного сыска Дашу Васильеву. Позднее эти детективы принесли ей всенародную славу.

Актриса, известная во всем мире по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, столкнулась с раком груди в 2008 году. Она испытывала слабость из-за химиотерапии, но все равно снялась в шестом фильме саги и пообещала вернуться к роли в седьмой и восьмой частях. При этом Смит шутила, что из-за потери волос после химии ее голова стала «как вареное яйцо», поэтому ей якобы нетрудно носить парик. Сейчас 89-летняя звезда продолжает сниматься в кино.

Известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе» Синтия Никсон узнала о своей болезни в 40 лет. В этом ей помогла регулярная маммография, которую она проходила с 35-летнего возраста. Актриса начала ежегодно обследоваться, так как у ее матери дважды был рак груди. Ранняя диагностика позволила выявить страшный диагноз, а уже спустя несколько дней после операции Никсон вернулась на сцену. Она неоднократно говорила в интервью о важности регулярной маммографии с раннего возраста.

Профилактическая мастэктомия Анджелины Джоли

Актриса Анджелина Джоли в 2013 году рассказала, что добровольно пошла на мастэктомию — удаление обеих молочных желез. Дело в том, что в генах Джоли и ее родственников по материнской линии обнаружился общий генетический дефект в форме мутировавшего гена BRCA1. Мать актрисы Маршелин Бертран умерла от рака груди в 2007 году, а тетя Дебби Мартин — в 2013-м, спустя несколько недель после того, как Джоли рассказала общественности о мастэктомии.

Как распознать рак груди

Существуют методы самодиагностики, которые могли бы помочь выявить подозрительные уплотнения на ранней стадии. Однако врач-онколог Михаил Бяхов предупреждает, что куда надежнее будет регулярное прохождение маммографии.

"Конечно, если женщина нащупает у себя уплотнение, узелок, то ей нужно немедленно обратиться ко врачу. Но проблема в том, что обнаружить уплотнение толщиной один–три миллиметра довольно тяжело", — рассказал врач.



По его словам, минимизировать риски перехода заболевания из начальной стадии и излечить его с минимальными потерями помогают именно своевременные и ранние обследования.

Необходимо быть внимательнее к семейной заболеваемости, добавил врач-онколог Евгений Черемушкин.

"Существуют некоторые повреждения ДНК, которые передаются через половые клетки из поколения в поколения. Риски развития рака молочной железы могут доходить до 100 процентов", — предостерег собеседник «ВМ».



Еще несколько факторов, которые могут повлиять на возникновение страшного диагноза: позднее начало менструального цикла, лишний вес и другие проблемы эндокринного плана.

"Молочная железа когда-то принадлежала коже, а в процессе развития потихоньку превратилась в специализированную ткань, которая напрямую зависит от работы эндокринной системы", — объяснил онколог.



В течение жизни молочные железы могут подвергаться цикличным изменениям. Например, грудь может неравномерно уплотняться, когда женщина готовится к кормлению малыша. Некоторые ошибочно принимают это за формирование опухоли.

"Современные аппараты УЗИ безвредны. При этом метод исследования дает очень много важных показателей. Далее возможный диагноз подтверждается рентгеном или МРТ. Если есть проблемы, то в дальнейшем делается биопсия — изучение кусочка опухолевой ткани", — рассказал Черемушкин.



На ранней стадии женщину могут беспокоить выделения из сосков, иногда кровянистые, узловые образования, изменения ткани. Лучше всего сделать ультразвуковое исследование: оно не вредит здоровью и выполняется быстро. Все остальные процедуры проводятся для уточнения диагноза, заключил онколог.