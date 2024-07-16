Что за болезнь, когда болит все

Что за болезнь, когда болит всё? Пояснение от врача
Это хроническая болячка, которая сопровождается генерализованной болью, усталостью и нарушением сна на протяжении трёх месяцев и более. Такое заболевание диагностируют у 2−4% людей и, как правило, чаще у женщин. В то же время оно не является воспалительным и не аутоиммунным. Разбираемся с симптомами.
Симптомы фибромиалгии
Как рассказала врач-невролог Елена Кислова, боль при фибромиалгии может распространяться не несколько зон, включая руки, голову, грудь, живот, ноги и другие части тела. Она может быть похожа на разряды тока или судороги, а также может походить на мурашки, покалывание или онемение.
В целом человек при таком заболевании чувствует умеренную слабость и усталость. У него также есть проблемы со сном, концентрацией и вниманием.
Среди возможных симптомов также:
- депрессия,
- тревога,
- биполярное расстройство,
- посттравматическое стрессовое расстройство.
Сопутствующие проблемы со здоровьем при фибромиалгии
- Мигрень.
- Головная боль напряжения.
- Синдром раздражённого кишечника.
- Проблемы с мочеиспусканием,
- Синдром сухого глаза и другие.
О том, почему при беге болит боль и как это исправить, «Секрет» рассказал в этом материале.