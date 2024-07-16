Что за болезнь, когда болит все

Это хроническая болячка, которая сопровождается генерализованной болью, усталостью и нарушением сна на протяжении трёх месяцев и более. Такое заболевание диагностируют у 2−4% людей и, как правило, чаще у женщин. В то же время оно не является воспалительным и не аутоиммунным. Разбираемся с симптомами.

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Симптомы фибромиалгии

Как рассказала врач-невролог Елена Кислова, боль при фибромиалгии может распространяться не несколько зон, включая руки, голову, грудь, живот, ноги и другие части тела. Она может быть похожа на разряды тока или судороги, а также может походить на мурашки, покалывание или онемение.

В целом человек при таком заболевании чувствует умеренную слабость и усталость. У него также есть проблемы со сном, концентрацией и вниманием.

Среди возможных симптомов также:

депрессия,

тревога,

биполярное расстройство,

посттравматическое стрессовое расстройство.

Сопутствующие проблемы со здоровьем при фибромиалгии

Мигрень.

Головная боль напряжения.

Синдром раздражённого кишечника.

Проблемы с мочеиспусканием,

Синдром сухого глаза и другие.

О том, почему при беге болит боль и как это исправить, «Секрет» рассказал в этом материале.