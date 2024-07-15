Врач развеял миф о вреде энергетиков для здоровых людей

Химические вещества, содержащиеся в энергетиках, в умеренных количествах не могут навредить здоровому сердцу. Однако такие напитки способны провоцировать потенциально опасную для жизни аритмию у людей с генетической предрасположенностью к заболеваниям миокарда. Об этом изданию MedicalXpress рассказал кардиолог Майкл Аккерман из клиники Майо (крупного исследовательского и медицинского центра в США).

По словам кардиолога, в состав энергетических напитков входят стимулирующие ингредиенты (таурин, сахара) в дополнение к большому количеству кофеина. При условии умеренного употребления в случае необходимости такие напитки могут стать подспорьем для людей, которым нужно взбодриться для участия в какой-либо активной деятельности. Здоровью сердца при этом такие напитки не навредят. Однако энергетики могут быть опасны для лиц с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям.

Врач объяснил, что, хотя энергетические напитки напрямую не вызывают остановку сердца, их употребление, особенно в больших количествах, может стать причиной различных опасных патологий, таких как аритмия. Недостаток сна, который чаще всего и служит поводом для употребления энергетиков, дополнительно повышает риск усугубления проблем с сердцем.

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