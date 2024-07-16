Роспотребнадзор дал советы, как избежать серозного менингита

В Нижегородской области зафиксировано 22 случая заражения энтеровирусной инфекцией, в том числе два случая серозного менингита в Краснобаковском районе. Специалисты Роспотребнадзора бьют тревогу и напоминают о необходимости соблюдения простых правил личной гигиены, которые помогут избежать этой опасной болезни.

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Серозный менингит – это одна из форм энтеровирусной инфекции, которая может привести к серьезным осложнениям. Заболевание сопровождается воспалением оболочек головного и спинного мозга, что может вызвать головные боли, лихорадку, рвоту, светобоязнь и другие неприятные симптомы.

Специалисты Роспотребнадзора выделяют несколько ключевых моментов для защиты от этой инфекции. Во-первых, это постоянное мытье рук. Это звучит банально, но регулярное мытье рук с мылом, особенно после посещения туалета, перед едой и после контакта с животными, является одним из самых важных правил гигиены.

Не забывайте, что энтеровирусы могут находиться на поверхности продуктов, поэтому перед употреблением их в пищу необходимо тщательно вымыть под проточной водой. Не употребляйте сырую воду. Питьевая вода должна быть бутилированной или кипяченой, чтобы избежать заражения.

Избегайте купания на диких пляжах. Вода в неофициальных местах купания может быть заражена вирусами и бактериями. Купайтесь только в специально отведенных для этого местах, где проводят обеззараживание воды. Следите за детьми у водоемов. Дети особенно подвержены риску заражения, поэтому родители должны следить за ними, чтобы они не купались в запрещенных местах и не пили воду из водоемов.

Важно понимать, что серозный менингит – не единственная опасность, которую таит в себе энтеровирусная инфекция. Заражение может привести к другим заболеваниям, таким как герпангина, везикулярный стоматит и другие.

Напомним, жители Красных Баков выразили обеспокоенность из-за увеличения случаев серозного менингита в районе. По данным инфекционной больницы №23 Нижнего Новгорода, с конца июня поступили девять детей с этим заболеванием. В общей сложности с начала текущего года было зарегистрировано 22 случая заболевания.