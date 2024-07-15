Хирург раскрыл детали спасения ребенка с разорванной печенью

В Подмосковье врачам удалось спасти девятилетнего мальчика, поступившего с разрывом печени, рассказал NEWS.ru заведующий отделением детской хирургии филиала № 2 Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев. Врач уточнил, что медики остановили кровотечение и выполнили санацию брюшной полости.

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Во время операции мы выявили у пациента разрыв сегмента печени и гематому ворот селезенки. С помощью электрокоагуляции мы остановили кровотечение печени, выполнили санацию брюшной полости, то есть промыли и установили дренажи. А вот гематома селезенки в любой момент снова могла начать кровить, что грозило бы ее удалением, — пояснил Жамынчиев.



Разрыв печени у ребенка произошел в результате падения с велосипеда, отметил врач. Он рассказал, что во время лапароскопии хирурги также обнаружили врожденный дефект тонкого кишечника, который успешно устранили. Он добавил, что после операции мальчика перевели в специализированное реанимационное отделение, чтобы не допустить ухудшения состояния.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи прогнозируют, что гематома со временем рассосется и не окажет никаких последствий на детский организм, — заключил хирург.



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