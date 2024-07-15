Врач рассказал, какие симптомы говорят о болезни почек

Главврач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов заявил, что не стоит пренебрегать отеками и синяками под глазами, как чем-то незначительным. Они могут быть симптомами серьезных проблем с почками.

© runews24.ru

Вероятность такой болезни значительно повышается, если они проявляются в комплексе с изменением цвета лица и сухостью кожи. Об этом специалист сообщил изданию URA.RU. Если по отдельности это может говорить о самых разных проблемах, то все вместе они должны быть мощным сигналом о необходимости посетить профильного врача.

Тарасов также объяснил, как не перепутать боль в почках с болью в спине. В первом случае болевые ощущения сохраняются постоянно и сопровождаются повышением температуры.

Врачи рассказали, какие заболевания начинаются как обычная простуда, но имеют куда более серьезные последствия.

Психолог объяснила, что способствует активной работе мозга.